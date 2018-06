Kiew (AFP) Durch neuen Beschuss sind in der ostukrainischen Rebellenhochburg Gorliwka binnen 24 Stunden mindestens 17 Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Mehr als 40 weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden in der Region Donezk am Dienstag mit. In Gorliwka herrscht nach tödlicher Gewalt vom Sonntag, als 13 Zivilisten, darunter zwei Kinder, durch Raketenbeschuss starben, eine dreitägige allgemeine Trauerzeit.

