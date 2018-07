Los Angeles (AFP) Der Streit um den Verkauf des US-Basketballclubs Los Angeles Clippers ist von einem US-Gericht vorerst entschieden worden: Ex-Microsoft-Chef Steve Ballmer darf den Club für rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro) kaufen. Der umstrittene Club-Patron Donald Sterling, der sich dem Verkauf der Clippers widersetzt, unterlag damit am Montag (Ortszeit) in Los Angeles in einem Familienstreit seiner Frau. Richter Michael Levanas schlug sich auf die Seite von Shelly Sterling, die ihren 80-jährigen Mann mit einem medizinischen Gutachten die Geschäftsfähigkeit hatte absprechen lassen.

