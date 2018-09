Berlin (dpa) - Donner, Blitz und Wolkenbruch: Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind von heftigen Gewittern getroffen worden. Besonders stark regnete es in Münster. Dort ertrank ein Mann in einem überfluteten Keller. In der Innenstadt stürzte ein Baum auf ein Auto. Eine Frau darin wurde lebensgefährlich verletzt. Keller liefen voll Wasser, umgestürzte Bäume blockierten die Straßen. Die Feuerwehr zählte mehr als 1000 Notrufe. In Baden-Württemberg traf es vor allem die Kreise Tuttlingen und Rottweil. Dort liefen Keller voll Wasser.

