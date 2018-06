Berlin (AFP) Wenige Monate vor Inkrafttreten des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro in Deutschland haben sich die Tarifpartner in der Systemgastronomie auf einen neuen Tariflohn knapp über der künfitgen Lohnuntergrenze geeinigt. Der neue Tarifvertrag für bundesweit tätige Unternehmen der Systemgastronomie solle zum 1. Dezember dieses Jahres in Kraft treten und sehe für die unterste Tarifgruppe einen Stundenlohn von 8,51 Euro vor, teilten der Branchenverband Dehoga und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch in Berlin mit.

