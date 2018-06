Moskau (AFP) Als Reaktion auf verschärfte Strafmaßnahmen gegen Russland hat Moskau höhere Strompreise für Verbraucher in Europa angekündigt und den USA mit "konkreten Konsequenzen" gedroht. Die Sanktionen würden unweigerlich zu höheren Preisen auf dem europäischen Energiemarkt führen werde, erklärte das russische Außenministerium am Mittwoch. Im Streit um den Zugang zur Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine deuteten sich Verhandlungen an.

