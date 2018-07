Berlin (AFP) Für Taxifahrer soll künftig eine Anschnallpflicht bei der Beförderung von Fahrgästen gelten. Eine entsprechende Verordnung solle voraussichtlich noch in diesem Jahr in Kraft treten, sagte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Sie bestätigte einen Bericht der "Saarbrücker Zeitung", wonach eine seit den 1970er Jahren geltende Ausnahmeregelung für die Fahrer von Taxen und Mietwagen abgeschafft werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.