Los Angeles (dpa) - Im Superhelden-Film "Ant-Man" wird Corey Stoll (38, "Non-Stop", "House of Cards") als Bösewicht Yellowjacket mitwirken. Wie "Variety" berichtet, tritt auch Evangeline Lilly (34, "Der Hobbit: Smaugs Einöde") als Filmtochter des HauptdarstellersMichael Douglas vor die Kamera.

Der Oscar-Preisträger Douglas mimt in seinem ersten Superheldenstreifen den Wissenschaftler Dr. Hank Pym. Der Hollywood-Komiker Paul Rudd wird den Comic-Charakter Scott Lang spielen, der seine Körpergröße wechseln kann. Der Film über den ungewöhnlichen Helden, der auf Minigröße schrumpfen und so, klein und flexibel, gegen das Böse kämpfen kann, soll im Sommer 2015 in die Kinos kommen. Die Regie übernimmt Peyton Reed ("Der Ja-Sager", "Trennung mit Hindernissen").