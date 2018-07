Los Angeles (dpa) - Die französische Schauspielerin Eva Green (34, "300: Rise of an Empire") will erneut für Regisseur Tim Burton ("Alice im Wunderland") vor die Kamera treten.

Nach ihrem gemeinsamen Vampirfilm "Dark Shadows" ist Green nun für eine Rolle in dem Fantasy-Streifen "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" im Gespräch, wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet. Darin würde sie die Rolle der Heimleiterin eines Waisenhauses übernehmen.

Vorlage ist der Roman des US-Autors Ransom Riggs (dt. Titel: "Die Insel der besonderen Kinder"). Die Story dreht sich um den jungen Jacob, der von seinem Großvater viele schauerliche Monstergeschichten gehört hat. Eine davon handelt von Waisenkindern mit besonderen Kräften, die auf einer Insel leben. Der Film soll im Sommer 2015 in die Kinos kommen. Green ist ab September in "Sin City 2: A Dame to Kill For" auf der Leinwand zu sehen.