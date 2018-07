Kitzbühel (SID) - Ex-Nationalspieler Patrick Helmes hat das Trainingslager des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln im österreichischen Kitzbühel vorzeitig verlassen. Das teilte der Aufsteiger via Twitter mit. Helmes war am Sonntag nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, musste einen Tag später allerdings erneut aussetzen. Nun soll der Stürmer in der MediaPark Klinik in Köln eingehend untersucht werden.