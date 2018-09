Leipzig (SID) - Der ambitionierte Fußball-Zweitligist RB Leipzig steht offenbar vor der Verpflichtung des früheren Nationalspielers Marvin Compper. Wie die Gazetta dello Sport berichtet, verhandelt der Aufsteiger mit dem AC Florenz über einen Transfer des Innenverteidigers.

"Wir stehen mit drei Vereinen in Kontakt. Einer davon ist RB Leipzig", sagte Comppers Berater Ran Ronen dem TV-Sender Sky Sport News HD. Compper (29) soll in den kommenden Tagen seinen Vertrag in Florenz (bis 2015) auflösen.

Compper hatte bereits bei 1899 Hoffenheim mit RB-Sportdirektor Ralf Rangnick zusammengearbeitet. Dort hatte der Deutsch-Franzose den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. 2008 absolvierte Compper sein erstes und bislang einziges Länderspiel.