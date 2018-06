Wolfsburg (SID) - Ivica Olic von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bläst zum Angriff auf Meister Bayern München. "Wenn man Bayern erfolgreich attackieren kann, dann in der anstehenden Saison", sagte der ehemalige Münchner der Sport Bild angesichts der zahlreichen WM-Fahrer des Doublesiegers.

Der kroatische Stürmer sieht die Wolfsburger auf einem guten Weg. "Wir sind endlich eine Mannschaft auf dem Platz. Jeder kämpft für den anderen. Jeder will etwas gewinnen. Diese Mentalität hatten wir vor zwei Jahren noch nicht", sagte der 34-Jährige, der aber noch nicht von der Meisterschaft reden wollte: "So weit sind wir aus meiner Sicht noch nicht. Aber wir wollen natürlich die Konkurrenten Bayern, Dortmund, Leverkusen und Schalke ärgern, angreifen und den nächsten Schritt machen." Wolfsburg eröffnet am 22. August mit dem Spiel in München die Saison.