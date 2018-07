Tel Aviv (dpa) - Die israelische Luftwaffe hat auch am frühen Morgen ihre Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt. Nach israelischen Medienangaben wurden zu Beginn des 23. Tags der Militäroperation gegen palästinensische Extremisten Dutzende "Terrorziele" bombardiert. Nach palästinensichen Angaben starben bei einem israelischen Artillerieangriff im nördlichen Gazastreifen am späten Abend 13 Menschen, 40 weitere wurden verletzt. Im Gazastreifen machen sich Panik und Verzweiflung breit. Die Zahl der Schutzsuchenden gab ein Sprecher des UN-Hilfswerks UNRWA mit mehr als 200 000 an.

