Glasgow (SID) - Jamaikas Sprint-Star Usain Bolt hat die englische Presse wegen vermeintlich falscher Zitate energisch angegriffen. "Ich wache auf und lese diesen Quatsch... Journalist, bitte erfinde keine Lügen, um Headlines zu bekommen", twitterte der Olympiasieger am Mittwoch. Die Times hatte berichtet, Bolt habe die Commonwealth Games als "ein bisschen Scheiße" bezeichnet.

Auch Bolts Manager nannte den Bericht, in dem Bolt die Spiele in Glasgow vor allem im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2012 in London abwertet, "völligen Müll". In Schottland wird der 27 Jahre alte Weltrekordler über 100 und 200 m nach elf Monaten Verletzungspause auf die Bahn zurückkehren. Bolt geht allerdings nur mit der 4x100-m-Staffel (1. und 2. August) an den Start. Der Auftritt ist zugleich sein Debüt bei den Commonwealth Games.