Hamburg (dpa) - Die Schauspielerin Senta Berger (73) hält nichts von der Idee der Ehe als völliger Verschmelzung beider Partner. "Ich finde es besser, dass man zwei bleibt als dass man eins wird", sagte Berger am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa in Hamburg.

Obwohl sie bereits seit 1966 mit dem Filmregisseur Michael Verhoeven (76) verheiratet ist, hat sie kein Patentrezept. "Ich habe ein so bewegtes Eheleben, das kann ich eigentlich niemandem empfehlen", sagte Berger lachend, "wir haben uns zwar beide grundsätzlich in die gleiche Richtung entwickelt. Aber es gibt Eigenschaften, die wir schon vor 40 Jahren nicht aneinander gemocht haben - und die sich nun verstärken." So sei ihr Ehemann ein Chaot in der Wohnung, während sie ein ordnungsliebender Mensch geworden sei, sagte Berger.