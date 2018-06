Jerusalem (AFP) Israel hat eine erneute vierstündige Feuerpause angekündigt. Die Waffenruhe solle am Mittwoch um 15.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) in Kraft treten, erklärten die Streitkräfte wenige Minuten vor Beginn der Frist. Die Armee warnte die Einwohner des Gazastreifens, während der Kampfpause in die evakuierten Wohngebiete zurückzukehren. Bereits am Samstag hatten sich Israel und die palästinensische Hamas-Bewegung auf eine zwölfstündige Waffenruhe verständigt.

