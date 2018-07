Kano (AFP) Eine Selbstmordattentäterin hat am Mittwoch auf dem Gelände einer Universtität im Norden Nigerias sechs Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Angriff in Kano seien zudem sechs Menschen verletzt worden, sagte Regierungssprecher Mike Omeri. Laut Zeugenaussagen sprengte sich die Täterin inmitten einer Gruppe von Studenten in die Luft. Es handelte sich um den vierten Anschlag einer weiblichen Attentäterin in Kano seit dem Wochenende.

