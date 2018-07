Johannesburg (AFP) In Johannesburg hat der bizarre Auftritt einer nackten Frau für Aufregung gesorgt: Die junge Frau salutierte zunächst vor der Statue von Nelson Mandela, bevor sie laut Augenzeugen sämtliche Kleider ablegte und das riesige Standbild des im Dezember verstorbenen Volkshelden umarmte. Örtliche Zeitungen berichteten am Mittwoch, der Auftritt der jungen Frau mitten in einem schicken Einkaufsviertel habe am Montag einiges Aufsehen erregt.

