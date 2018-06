Innsbruck (dpa) - Österreich will nach der tödlichen Attacke einer Kuhherde auf eine Deutsche Verhaltensregeln für Wanderer erarbeiten. Bis Ende nächster Woche solle ein Regelkatalog erstellt werden, teilte die Landwirtschaftskammer Tirol mit. Wichtig sei, Hunde zunächst an die Leine zu nehmen, aber bei Gefahr von der Leine zu lassen. Zudem sollten Wanderer Kühen nicht in die Augen schauen und auf keinen Fall Jungtiere streicheln. 20 Kühe hatten eine 45 Jahre Wanderin aus Rheinland-Pfalz auf einer Alm zu Tode getrampelt.

