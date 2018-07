New York (AFP) Die US-Großbank Bank of America und ihre Tochter Countrywide Financial stehen mit 1,3 Milliarden Dollar (960 Millionen Euro) für dubiose Geschäfte mit Immobilienkrediten im Vorfeld der Finanzkrise gerade. Die US-Justiz ahndete mit der Zivilstrafe am Mittwoch den Betrug an den staatlichen Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac. Eine Jury in New York hatte die Bank of America und Countrywide im Oktober 2013 schuldig gesprochen. Außerdem wurde eine frühere Countrywide-Bankerin zu einer Zahlung von einer Million Dollar verurteilt.

