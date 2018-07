Washington (AFP) Die USA stocken ihre humanitäre Hilfe für die unter dem Bürgerkrieg leidenden Menschen in Syrien auf. Das Außenministerium in Washington verkündete am Mittwoch ein weiteres Hilfspaket von 378 Millionen Dollar (281 Millionen Euro). Die Gesamtsumme der US-Hilfe für die syrische Zivilbevölkerung steigt damit auf 2,4 Milliarden Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.