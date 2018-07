New York (AFP) Nach dem Scheitern der Verhandlungen mit zwei US-Hedgefonds über seine Schulden schlittert Argentinien zum zweiten Mal in 13 Jahren in eine Staatspleite. Der argentinische Wirtschaftsminister Axel Kicillof erklärte am Mittwoch, dass die Gespräche mit NML Capital und Aurelius in New York ergebnislos geblieben seien. Zuvor hatte die US-Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit von Buenos Aires bereits als "teilweisen Zahlungsausfall" eingestuft.

