Frankfurt/Main (AFP) Die Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer wünscht sich einer Umfrage zufolge für ihr Berufsleben vor allem einen sicheren Arbeitsplatz. Für 56 Prozent der Befragten sei Jobsicherheit das wichtigste Merkmal für eine Arbeitsstelle, teilte die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Indes sei nur für jeweils 22 Prozent der Wunsch, mit dem eigenen Job etwas zu bewirken, oder die Chance, selbst über die Karriere entscheiden zu können, die wichtigste Eigenschaft.

