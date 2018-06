Berlin (AFP) Deutschland zieht im Streit um Grenzwerte für Schwermetalle in Kinderspielzeug vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Bundesregierung habe Rechtsmittel gegen ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union zur Umsetzung der europäischen Spielzeug-Richtlinie eingelegt, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Für die Bundesregierung sei es weiterhin nicht akzeptabel, dass aufgrund der EU-Richtlinie bei einigen Schwermetallen weniger strenge Grenzwerte gelten sollen als bislang in Deutschland zulässig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.