München (AFP) Die in der so genannten Modellbau-Affäre unter Druck stehende bayerische Staatskanzleichefin Christine Haderthauer (CSU) soll noch im Jahr 2008 Überweisungen über insgesamt 5500 Euro von der Firma Sapor Modelltechnik erhalten haben. Diese Überweisungen wolle auch die Staatsanwaltschaft München II in dem bevorstehenden Ermittlungsverfahren gegen Haderthauer prüfen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag.

