Frankfurt/Main (AFP) Bei einem mutmaßlichen Elfenbein-Schmuggler haben Zollfahnder am Flughafen in Frankfurt am Main drei zersägte Stoßzähne entdeckt. Das in elf Einzelstücke geteilte Elfenbein, das dem Artenschutz unterliegt, wog 32 Kilogramm, wie das Zollfahndungsamt am Donnerstag mitteilte. Der 26-jährige mutmaßliche Kurier, bei dem auch 1,5 Gramm der Droge Crystal gefunden wurden, sitzt demnach in Untersuchungshaft.

