Mannheim (AFP) Nur mit der rechten Hand am Lenker und lediglich mit Jeans und T-Shirt bekleidet ist ein Motorradfahrer mit fast 250 Stundenkilometern über eine Bundesstraße gerast. Auf der B 45 zwischen Eberbach und Gammelsbach wurde der 27-Jährige bereits am Montag mit 241 km/h geblitzt, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag mitteilte. Erlaubt war lediglich eine Geschwindigkeit von 100 km/h.

