Berlin (AFP) Die große Koalition hält an dem Vorhaben einer solidarischen Lebensleistungsrente für Geringverdiener fest, will das am 1. Juli in Kraft getretene Rentenpaket aber nicht nachbessern. Die Bundesregierung wolle eine bessere Absicherung für diejenigen erreichen, die langjährig gearbeitet haben, aber nur eine geringe Rente erhalten, schreibt Arbeits-Staatssekretär Jörg Asmussen in einer am Donnerstag bekannt gewordenen Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Bei der Mütterrente oder der Rente ab 63 soll es demnach aber keine Nachbesserungen geben.

