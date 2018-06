Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Ergebnisse des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe in Minsk gelobt. Dort seien "erste Absprachen" über den sicheren Zugang zur Absturzstelle von MH17 getroffen worden, hieß es am Donnerstagabend in einer vom Auswärtigen Amt verbreiteten Erklärung. Demnach trafen sich die Vertreter von Russland, der Ukraine und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auch mit Vertretern der prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Steinmeier bezeichnete dies als "gute Nachricht".

