Istanbul (AFP) Der türkische Wahlleiter erwartet eine geringe Beteiligung der Auslandswähler in Deutschland und anderen Staaten an der Präsidentschaftswahl seines Landes. Weniger als zehn Prozent der rund 2,8 Millionen türkischen Wähler im Ausland hätten sich einen Termin für die Stimmabgabe an ihren jeweiligen Wohnorten besorgt, sagte Sadi Güven am Donnerstag der Nachrichtenagentur Anadolu. Güven rief die Auslandswähler auf, an den türkischen Grenzübergangsstellen ihre Stimmen abzugeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.