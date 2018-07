Brüssel (AFP) Die schärfsten Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland seit dem Ende des Kalten Kriegs sind nun auch formell von den Mitgliedstaaten verabschiedet worden. Mit ihnen werde auf "die destabilisierenden Aktionen" Moskaus in der Ostukraine reagiert, erklärte die Europäische Union am Donnerstag in Brüssel. Nach der nun vollzogenen formellen Absegnung durch die Mitgliedstaaten treten die Strafmaßnahmen den Angaben zufolge am Freitag in Kraft.

