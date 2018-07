New York (dpa) - Argentinien steht vor einer Zahlungsunfähigkeit. Die Auswirkungen auf das öffentliche Leben werden dabei jedoch als begrenzt eingeschätzt. Grund für die drohende Pleite ist ein Streit mit US-Hedgefonds. Er konnte bis zum Ablauf einer Frist am frühen Morgen nicht beigelegt werden. Argentinien ist hoch verschuldet, hat aber an sich genug Geld, um seine Schulden zu begleichen. Fällige Raten darf das Land aber nicht überweisen, weil die Zahlungen in den USA blockiert werden.

