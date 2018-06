Paris (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017 könnten sich die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen und Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy einer Umfrage zufolge in der Stichwahl ein Duell liefern. Le Pen käme laut der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop in der ersten Wahlrunde auf 26 Prozent, Sarkozy auf 25 Prozent. Die Chefin der rechtsextremen Front National (FN) und der in zahlreiche Affären verstrickte konservative Politiker würden damit in die Stichwahl einziehen.

