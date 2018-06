München (SID) - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat mit eintägiger Verspätung das Visum für die Marketing-Reise des Rekordmeisters in die USA erhalten. Der 58-Jährige wird am Freitag zwei Tage nach der Mannschaft den Flug nach New York antreten. Das teilten die Bayern am Nachmittag mit. Rummenigge verpasste somit das Testspiel gegen Chivas Guadalajara in New Jersey am späten Donnerstag.

Am Mittwoch hatte Rummenigge wegen Problemen mit dem Visum zunächst in München bleiben müssen. Betroffen von den weltweiten technischen Problemen der Amerikaner bei der Pass- und Visa-Ausstellung waren auch sechs Jugendspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters, fünf Mitarbeiter von FCB.tv sowie drei Journalisten.

Der Doublesieger, der in den USA die Marke FC Bayern weiter stärken und seinen Internationalisierungs-Prozess fortsetzen will, flog am Mittwochvormittag zunächst nach New York. Dort stand die offizielle Eröffnung eines Büros des FC Bayern an.

Der Höhepunkt der US-Reise wird am 6. August ein Spiel der Bayern in Portland gegen ein Allstar-Team der Major League Soccer (MLS) sein. Dafür werden am Spieltag sogar extra die sechs deutschen Weltmeister um Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger sowie Superstar Arjen Robben eingeflogen.