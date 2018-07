Budapest (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat den deutschen U-19-Junioren und ihrem Trainer zum Gewinn des EM-Titels herzlich gratuliert. "Ich freue mich sehr für Marcus Sorg und seine Jungs", sagte Löw in einer Mitteilung auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes nach dem 1:0-Finalsieg der U-19-Auswahl in Budapest gegen Portugal. Dieser Titel helfe den Spielern in ihrer Entwicklung.

