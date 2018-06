Berlin (AFP) Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg (CDU), würde sich persönlich eine andere Behandlung des seit genau einem Jahr im russischen Asyl lebenden Edward Snowden wünschen. Im RBB Inforadio äußerte der CDU-Abgeordnete Mitleid mit dem Enthüller der Spähaffäre. An Snowden dürfe kein Exempel statuiert werden: "Es muss möglich sein, dass sich Edward Snowden in einigen Jahren wieder frei bewegen kann - nicht nur in den USA, nicht nur in Russland, sondern überall da, wo er hinreisen möchte."

