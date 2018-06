London (AFP) Nach Ansicht britischer Abgeordneter muss sich die Nato besser auf "unkonventionelle Angriffe" aus Russland vorbereiten. "Die Gefahr einer Attacke Russlands auf einen Nato-Mitgliedstaat ist signifikant, wenn auch weiterhin klein", sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Rory Stewart, am Donnerstag. "Wir sind überzeugt, dass die Nato nicht bereit ist für diese Bedrohung", fügte er hinzu. Ein Bericht des Ausschusses drängte das Militärbündnis, dauerhaft Truppen und Ausrüstung in den baltischen Staaten an der Grenze zu Russland zu stationieren und dort ein Hauptquartier der Nato einzurichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.