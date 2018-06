London (AFP) Nach langem Zögern und offenbar im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise hat Großbritannien am Dienstag eine "öffentliche Untersuchung" zum Tod des früheren russischen Geheimdienstmitarbeiters und Kremlgegners Alexander Litwinenko begonnen. Der zuständige Richter Robert Owen sagte zur Eröffnung des Verfahrens am Donnerstag in der Hauptstadt London, dieses werde es erlauben, als geheim eingestufte Unterlagen auszuwerten sowie hinter verschlossenen Türen zu tagen und Zeugen zu vernehmen. Dies sei "das wichtigste Merkmal" der Untersuchung.

