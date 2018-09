Rom (AFP) Die im Sudan wegen ihrer angeblichen Konversion vom Islam zum Tode verurteilte Christin ist von Italien weiter in die USA gereist. Die 26-jährige Meriam Jahia Ibrahim Ischag flog am Donnerstag mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kinder von Rom nach Philadelphia. Es wird erwartet, dass die Familie nach New Hampshire zieht. Dort lebt der Bruder des Ehemanns, ein aus dem Südsudan stammender US-Bürger. Die US-Regierung hatte in der vergangenen Woche erklärt, sie freue sich, die Familie in den USA zu begrüßen.

