Mailand (AFP) Italien hat grünes Licht für den Verkauf von Anteilen seines Energienetzes an China gegeben. Der staatliche chinesische Netzbetreiber State Grid Corp. solle für mindestens 2,1 Milliarden Euro 35 Prozent an der Energie-Holding CDP Reti erhalten, teilte die staatliche Bank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) am Mittwoch nach der Zustimmung ihres Verwaltungsrates mit. CDP Reti gehört zu gut 80 Prozent dem italienischen Staat. Nach dem Geschäft mit China sollen zudem weitere 14 Prozent an italienische Investoren veräußert werden.

