Tokio (AFP) Die Lebenserwartung japanischer Männer ist erstmals über die Marke von 80 Jahren gestiegen. Ein im vergangenen Jahr in Japan geborenes Kind könne mit durchschnittlich 80,21 Lebensjahren rechnen, erklärte das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Tokio am Donnerstag. Im Jahr 2012 hatte der Wert noch bei 79,94 Jahren gelegen. Eine um mehrere Jahre längere Lebenserwartung haben den Daten zufolge weiterhin japanische Frauen. Hier stieg der Wert zwischen 2012 und 2013 demnach von 86,41 auf 86,61 Jahre.

