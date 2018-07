Karachi (AFP) Trotz eines Badeverbots sind in unruhiger See vor der Küste von Pakistans größter Stadt Karachi mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Badende würden vermisst, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Nach ihnen werde mit Hilfe der Marine und von Hubschraubern gesucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.