Moskau (AFP) Der russische Ölkonzern Lukoil will sein Tankstellennetz in der Ukraine nach Österreich verkaufen. Die österreichische AMIC Energy Management GmbH solle die Tochter Lukoil-Ukraine komplett übernehmen, teilte der größte Privatkonzern in der russischen Ölbranche am Donnerstag mit. Eine entsprechende Grundsatzvereinbarung über den Verkauf von 240 Tankstellen und sechs Tanklager sei unterzeichnet worden. Angaben zum Preis machte Lukoil nicht.

