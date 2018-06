Beirut (AFP) Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat laut Aktivisten in Syrien eine strenge Kleiderordnung für Frauen verkündet. "Frauen wird komplett das Zeigen der Augen verboten", zitierte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag aus einer Erklärung, die von der Extremistengruppe in den Gebieten unter ihrer Kontrolle in der östlichen Provinz Deir Essor verteilt worden sei. Frauen dürften auch keine "offenen Abajas" mehr tragen, die farbenfrohe Kleidung darunter offenbaren. Abajas sind traditionelle schwarze Umhänge.

