Taipeh (AFP) Bei mehreren Explosionen an einer Gaspipeline im Süden Taiwans sind mindestens 212 Menschen verletzt worden. Wie die Behörden am Freitag (Ortszeit) mitteilten, ereigneten sich die Explosionen in der Stadt Kaohsiung am späten Donnerstagabend. Regierungschef Jiang Yi Huah sagte vor Journalisten, es würden mindestens fünf Tote befürchtet, darunter ein Feuerwehrmann. Die Ursache war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.