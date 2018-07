Kiew (AFP) Nach mehrtägigen erfolglosen Versuchen sind internationale Experten am Donnerstag zum Absturzort des malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine vorgedrungen. Niederländische und australische Ermittler hätten die Absturzstelle von Flug MH17 erreicht, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit. Sie wurden demnach von OSZE-Beobachtern begleitet.

