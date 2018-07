Kiew (AFP) Das ukrainische Parlament hat der Entsendung bewaffneter Ermittler aus den Niederlanden und Australien an den Absturzort des malaysischen Passagierflugzeugs im Osten des Landes zugestimmt. Zugleich lehnte es am Donnerstag in Kiew den Rücktritt des Chefs der Übergangsregierung, Arkadi Jazenjuk, ab. Jazenjuk hatte vor einer Woche seinen Rücktritt erklärt.

