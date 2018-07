Neu Delhi (dpa) - Nach dem verheerenden Erdrutsch in einem Dorf in Indien befürchten Helfer mehr als 150 Tote. Einen Tag nach der Katastrophe im Westen des Landes wurden nach offiziellen Angaben zunächst 31 Leichen in der meterhohen Schicht aus Schlamm und Geröll gefunden. Mehr als 35 Stunden nach dem Unglück sei es nicht wahrscheinlich, dass noch jemand der etwa 120 bis 150 Verschütteten gefunden wird, sagte ein Lokalregierungssprecher. In der Nähe des Unglücksortes wurde eine provisorische Einäscherungsstätte errichtet.

