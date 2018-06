Washington (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat am Donnerstag erneut eine "sofortige und bedingungslose humanitäre Waffenruhe" im Nahen Osten gefordert. In einer nach vierstündigen Konsultationen veröffentlichten Erklärung drängten die Sicherheitsratsmitglieder die Konfliktparteien am Donnerstag außerdem zu zwischenzeitlichen "humanitären Feuerpausen", damit die Zivilbevölkerung versorgt werden könne. Zum Beschuss einer UN-Schule am Mittwoch im Gazastreifen äußerte sich das Gremium in seiner Erklärung nicht.

