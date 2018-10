Berlin (dpa) - Mehr als 1,4 Millionen Türken in Deutschland können von heute an über ein neues Staatsoberhaupt in ihrem Heimatland abstimmen. Vier Tage lang können sie in Berlin und sechs anderen Städten ihre Stimme abgeben, etwa auch in Düsseldorf und Karlsruhe. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland lebende Türken von hier aus an einer türkischen Wahl teilnehmen können. In der Türkei wird am 10. August gewählt. Mit Spannung wird erwartet, ob Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan die Wahl für sich entscheiden kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.