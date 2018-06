Neu Delhi (AFP) Israel und die radikalislamische Hamas haben sich auf eine dreitägige humanitäre Feuerpause für den Gazastreifen geeinigt. US-Außenminister John Kerry sagte am Freitagmorgen während eines Besuchs in Neu Delhi, die 72-stündige Waffenruhe trete am Freitagmorgen um 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MESZ) in Kraft. Die Ankündigung erfolge in enger Abstimmung mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon.

